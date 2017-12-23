В Башкирии прошли обыски в администрации Кугарчинского района

По одной из версий, проверка связана со странной смертью 47-летнеего директора предприятия.

Вчера, 22 декабря, стало известно, что прошли обыски в администрации Кугарчинского района Башкирии. Об этом сообщил портал PoUfu.ru со ссылкой на собственные источники.

По одной из версий, которую высказали сотрудники муниципалитета, обыски могли быть связаны с трагической смертью 47-летнего директора крупнейшего в районе сельхозпредприятия «Тавакан» Артура Ишкуватова, который был найден повешенным 26 августа текущего года в лесу неподалеку от своего дома в селе Исимово.

Вдова погибшего уверена, что ее муж был убит. В пользу ее слов может говорить и информация о том, что незадолго до трагедии Ишкуватов якобы выявил нарушения на крупный суммы в работе прежнего руководства ООО «Тавакан». Между тем, именно прежний директор агропредприятия стал не так давно главой района.

Напомним, что в 2017 году завершился процесс приватизации агрофирмы «Тавакан», который из ГУПа была преобразована в ООО. Уставной капитал компании увеличился 263 млн до 1,2 млрд рублей. При этом не последнее значение имеет и тот факт, что хозяйство «Тавакан», в свое время создавалось под личным контролем первого президента республики Муртазы Рахимова и располагается в его родном районе.