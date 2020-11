Кумертау вошел в десятку лучших моногородов России за 2019 год

Город Кумертау в Башкирии вошел в топ-10 моногородов России по итогам прошлого года. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

— За прошлый год в Кумертау почти на 12% возросла предпринимательская активность. Считаю это хорошим результатом слаженной работы Правительства республики и руководства города Кумертау, отметил он. По словам Хабирова, территория опережающего развития «Кумертау» с 2016 года пополнилась 1346 новыми рабочими местами. Инвесторы вложили в развитие города свыше 2,4 миллиардов рублей. Помимо Кумертау власти республики намерены поднять на тот же уровень города Белебей, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы.

