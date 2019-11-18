МИД РФ: мы готовы обсуждать с НАТО ситуацию в Балтике

Глава II европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев подчеркнул, что именно для этих целей создавался Совет Россия-НАТО.

«Мы неизменно заявляем, что открыты к обсуждению балтийских вопросов как на Совете, так и в двустороннем формате с любой из стран», — цитирует Беляева ФедералПресс со ссылкой на РИА “Новости”.