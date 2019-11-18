Фото: pxhere.com
МИД РФ: мы готовы обсуждать с НАТО ситуацию в Балтике
Сегодня, 16:36Политика
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В Министерстве иностранных дел России заявили о готовности к диалогу с НАТО по снятию напряженности в странах Балтии.
Глава II европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев подчеркнул, что именно для этих целей создавался Совет Россия-НАТО.
«Мы неизменно заявляем, что открыты к обсуждению балтийских вопросов как на Совете, так и в двустороннем формате с любой из стран», — цитирует Беляева ФедералПресс со ссылкой на РИА “Новости”.
Отдельно упомянул Беляев страны Прибалтики, с которыми Россия также с радостью обсудит проблемы региона.
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