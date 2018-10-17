Никол Пашинян покидает пост премьер-министра Армении
Глава правительства Армении Никол Пашинян подал заявление об отставке.
Премьер-министр хочет распустить национальное собрание и провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом пишет RNS.
До новых выборов Пашинян будет занимать должность исполняющего обязанности премьер-министра Армении. По словам политика, для него это очень волнительный момент. Революция вступает в новый этап. Пашинян поблагодарил жителей страны за поддержку, которую ему оказывали люди последние пять месяцев. Глава правительства извинился перед теми согражданами, которые могли в нем разочароваться. Пашинян пожелал удачи всем политикам, собирающимся выдвигать свои кандидатуры на предстоящих выборах.
Отметим, что по законам Армении после отставки главы правительства Национальное собрание страны должно не позднее чем за 15 дней избрать нового премьер-министра. У парламентариев будет на это две попытки. Если новый глава Кабинета министров за указанный срок избран не будет, то Парламент должен быть распущен. И судьба страны решится после новых выборов.