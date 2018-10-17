Никол Пашинян покидает пост премьер-министра Армении

Премьер-министр хочет распустить национальное собрание и провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом пишет RNS.

До новых выборов Пашинян будет занимать должность исполняющего обязанности премьер-министра Армении. По словам политика, для него это очень волнительный момент. Революция вступает в новый этап. Пашинян поблагодарил жителей страны за поддержку, которую ему оказывали люди последние пять месяцев. Глава правительства извинился перед теми согражданами, которые могли в нем разочароваться. Пашинян пожелал удачи всем политикам, собирающимся выдвигать свои кандидатуры на предстоящих выборах.