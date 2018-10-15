Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопрос автокефалии церкви в Украине

На мероприятии присутствовал глава государства Владимир Путин. Об этом 15 октября пишет газета «Известия».

Участники совещания поговорили о решении Константинопольского патриархата дать православной церкви в Украине независимость от Московского патриархата. Песков рассказал, что на совещании говорили лишь о возможных последствиях этого решения для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О церкви Украины, которую руководство РПЦ считает раскольнической, на встречи членов Совбеза РФ речи не велось.

В минувший четверг Синод Константинопольского патриархата сообщил о запуске процесса по предоставлению автокефалии церкви в Украине. Руководитель Киевского патриархата Филарет Денисенко и архиепископ Украинской автокефальной церкви Макарий Малетич восстановлены в сане. Анафему с них сняли. Константинопольский патриархат аннулировал вердикт от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В РПЦ произошедшее называют легализацией раскола.

Напомним, осенью 1990 года Украинская православная церковь (УПЦ) получила статус самоуправляемой. Однако она не вышла из состава РПЦ. Два года спустя митрополит Филарет потребовал дать УПЦ автокефалию и создал Киевский патриархат. За это руководство РПЦ отлучило Филарета от церкви и предало его анафеме.

Весной текущего года президент Украины Петр Порошенко предрек создание в государстве независимой от Москвы православной церкви. В прошлом месяце Константинополь назначил своими экзархами в Украине архиепископов из США и Канады. Так началась подготовка к созданию в стране единой поместной церкви.