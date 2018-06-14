Трамп предложил вернуть Россию в G8
Сегодня, 19:08Политика
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По завершении саммита G7 президент США Дональд Трамп сказал, что возврат Российской Федерации в G8 был бы полезен для всех стран.
Трамп на всякий случай добавил, что он выступает за США, а не за Россию. Об этом пишет портал rns.online.
По словам главы Белого дома, на саммите G7 25% времени переговоров так или иначе затрагивали РФ. Приезд президента России Владимира Путина на саммит упростил бы задачу. С ним можно было бы пообщаться напрямую. Путина можно было бы попросить сделать вещи, полезные как для него самого, так и для его страны и мира в целом.
Между тем сам Путин заявил, что Россия никогда не выходила из G8.
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