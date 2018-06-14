Трамп предложил вернуть Россию в G8

Трамп на всякий случай добавил, что он выступает за США, а не за Россию. Об этом пишет портал rns.online .

По словам главы Белого дома, на саммите G7 25% времени переговоров так или иначе затрагивали РФ. Приезд президента России Владимира Путина на саммит упростил бы задачу. С ним можно было бы пообщаться напрямую. Путина можно было бы попросить сделать вещи, полезные как для него самого, так и для его страны и мира в целом.