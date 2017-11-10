Рейтинг Медиакорсети: Где в Башкирии жить некомфортно

Медиакорсеть подготовила обзор качества жизни в районах Башкирии, которые попали в разряд «антигероев».

Рейтинг городов и районов Башкирии, составленный Медиакорсетью, вызвал большой интерес у читателей. Продолжаем анализ качества жизни в городах и районах республики, и рассмотрим сегодня более внимательно ситуацию, сложившуюся у аутсайдеров рейтинга.

Напомним, что данный рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата. Рассматривались такие ключевые показатели, как демография, занятость и экология, и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее). В рейтинге приняли участие города регионального подчинения и районы – 62 территории.

Итак, на последнем месте среди всех районов Башкирии оказался Ермекеевский район, чуть лучше положение дел в Калтасинском районе, затем следуют Мишкинский, Татышлинский и Кугарчинский районы. В этих районах хуже всего развита промышленность, недостаточно рабочих мест и весьма низок уровень развития сельского хозяйства. Ни один город в разряд отстающих не попал. Рассмотрим данные о лидерах антирейтинга более подробно.

Ермекеевский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 17 012 человек.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 9,7 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 16,1 чел.

Миграционная убыль населения за год составила 70 человек

Доля людей трудоспособного возраста: 54,10%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,28%

Средняя зарплата: 24 095 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 147 г на 1000 жителей.

Фото: Башинформ

Площадь района – 1 438 кв. км. Административный центр – село Ермекеево – расположен в 164 км к юго-западу от Уфы. Глава с 2015 года - Ильшат Амирович Райманов.

Этот район занял последнее место в нашем рейтинге качества жизни районов Башкирии. Слабыми сторонами района являются отрицательный миграционный баланс, высокая безработица и низкая заработная плата.

Район преимущественно занят сельским хозяйством, поэтому основные производственные предприятия связаны с переработкой сельхозпродукции. Наиболее развитым и престижным в плане трудоустройства предприятием является «Приютовагрогаз». На хорошем счету такие аропредприятия, как ООО СХП «Родина», ООО «Байрак» (М.М. Садриев), «Мир» (И.К. Исламов), «Пионерск» (И.П. Иванов), «Урал» (М.Л. Зарипов) и «Суккуловское» (А.А. Чулпанов).

Транспортная сеть представлена автомобильным транспортом.

При этом достаточно высок уровень безработицы. После административной ликвидации колхозно-совхозной системы аграрную сферу покинуло по различным причинам большинство специалистов сельского хозяйства и квалифицированных работников. Соответственно снизилась среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. В функционирующих на сегодня 25 сельскохозяйственных предприятиях трудится 1 120 человек вместо 4 260 человек в 1990 году. Определённая часть освобождённых от работы работников перешла в другие отрасли либо вообще уехала в другие районы или выбрали вахтовый метод работы.

Калтасинский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 23 613 чел.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 12,7 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 17 чел

Миграционная убыль населения за год составила 320 человек

Доля людей трудоспособного возраста: 53,4%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,47%

Средняя зарплата: 30 668 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 94,7 г на 1000 жителей.

Фото: Башинформ

Площадь района – 1 518 кв. км. Расстояние от Уфы до райцентра – села Калтасы – 211 км. С 2012 года глава района – Юрий Минзарипович Садыров.

Район занял второе место с конца. Его основная проблема – экология, на которую негативное воздействие в прошлые годы оказали нефтедобывающие предприятия. Исправление ситуации заняло немало времени и потребовало много финансовых вложений от компании «Башнефть». Уровень безработицы в районе низкий, присутствие нефтедобывающих предприятий отразилось на общем уровне зарплаты, однако убыль населения очень высока.

Калтасинский район находится в северо-западной части Башкирии. Помимо нефтедобычи, производственные предприятия представлены аграрным сектором, а также перерабатывающими предприятиями. Однако крупных предприятий нет, их отсутствие компенсируется малым бизнесом. В прежние годы основатели и жители поселка работали в таких мощных градообразующих предприятиях, как Краснохолмское УБР, УТТ, КПГЭ, в Нефтепромыслах №1, №5, в производственном объединении «Сельхозхимия», в филиале «Сельхозтехника» и в других обслуживающих организациях и учреждениях. Но преобразования в стране не обошли стороной этот район и больно ударили по его экономике и социальной инфраструктуре.

Транспортные магистрали представлены преимущественно автомобильными дорогами.

Мишкинский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 23419 человек

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 13,8 чел

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 16 чел

Миграционная убыль населения за год составила 171 чел.

Доля людей трудоспособного возраста: 53,8%.

Занятость:

Уровень безработицы: 1,32%

Средняя зарплата: 21 172 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 1,3 г на 1000 жителей.

Фото: Башинформ

Площадь района – 1 689 кв. км. Расстояние от Уфы до райцентра – села Мишкино – 134,1 км. С 2015 года глава района – Рустам Маратович Мусин.

Район занял третье место с конца. Район - сельскохозяйственный. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 150 500 га, то есть почти весь район. Район специализируется на возделывании зерновых культур, разведении молочно-мясного скота и свиней. Производством сельскохозяйственной продукции заняты 4 сельскохозяйственных предприятия, более 44 крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобные хозяйства Мишкинского агропромышленного колледжа, школ, а также личные подсобные хозяйства населения. В районе также содержатся лошади башкирской породы Государственной заводской конюшни «Уфимская». У местных жителей есть возможность работать в предприятиях сельхозкооперации, однако, судя по отзывам местных жителей, перебои с оплатой труда заставляют население отдавать предпочтение работе вахтовым методом.

Транспортные магистрали представлены преимущественно автомобильными дорогами.

Татышлинский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 22 918 чел.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 12 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 15,4 чел.

Миграционная убыль населения за год составила 217 человек

Доля людей трудоспособного возраста: 55%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,34%

Средняя зарплата: 22 199 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 75,9 г на 1000 жителей.

Фото: Pobashkirii.ru

Площадь района – 1 376 кв. км. Расстояние от Уфы до райцентра – села Верхние Татышлы – 223 км. С 2008 года глава района – Рушан Кадимович Гараев.

Татышлинский район занял четвертое место с конца рейтинга. Он расположен в северной части республики. Экономика района базируется на сельскохозяйственном и промышленном производствах. В структуре материального производства роль агропромышленного комплекса значительно превышает значение промышленного сектора. Основную группу крупных предприятий переработки сельхозпродукции составляют Татышлинское РайПО (хлебокомбинат, цех по производству соленой и копченой продукции и колбасный цех), МУП Татышлинский молокозавод. Явный недостаток рабочих мест сказался на оттоке населения из района.

Основная транспортная магистраль - автомобильные дороги.

Кугарчинский район

Демография:

Население (на 1 января 2017 года) – 28 649 тысяч человек.

Рождаемость (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 13,6 чел.

Смертность (на тыс. жителей, данные за 2016 г.): 15,8 чел.

Миграционная убыль населения за год составила 127 человек

Доля людей трудоспособного возраста: 52,50%

Занятость:

Уровень безработицы: 1,74%

Средняя зарплата: 21 400 руб

Экология:

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 2,6 г на 1000 жителей.

Фото: Pobashkirii.ru

Площадь района – 3 372 кв. метров. Расстояние от Уфы до райцентра – села Мраково – 278 км. С 2016 года глава района – Гайса Гильмитдинович Янбаев.

Район, занявший пятое с конца место в рейтинге, находится в южной части республики. Ведущим сектором экономики Кугарчинского района является сельское хозяйство. Основные направления сельского хозяйства – растениеводство и животноводство. Преимущественно в этом секторе представлен малый бизнес. Ведущим является ООО «Тавакан». В структуре материального производства роль агропромышленного комплекса значительно превышает значение промышленного сектора. Присутствие данного района в числе аутсайдеров кажется странным, потому что всего десять лет назад он являлся одним из лучших, будучи родиной предыдущего главы республики. Однако экономика района при отсутствии градообразующих предприятий не выдержала потрясений последних лет и не смогла остаться в числе лучших.

Основная транспортная магистраль - автомобильные дороги.