В Башкирии ликвидируют семь филиалов столичных вузов, где обучается 7000 студентов

- Программа, которую мы сегодня рассматриваем, мучительно долго проходит коридоры власти, - сказал Рустэм Хамитов. - Уже два года этот текст «ходит» по инстанциям. Постоянно меняется концепция, цифры. Эта программа уже стала «долгостроем». Очень плохо, что этот документ медленно движется по коридорам власти.
Также г-н Хамитов попросил глав администраций «не проявлять чудеса бюрократизма» и всерьез заняться обеспечением жильем детей-сирот. Несмотря на выделение средств башкирским правительством, очередь детдомовцев, ожидающих квартиры, не уменьшается, а только растет – сегодня таких нуждающихся 3400 человек.
Рустэм Хамитов видит две причины медленного освоения средств - отсутствие на рынке свободного жилья от 15 до 33 квадратных метров, которые полагаются детям без родителей и низкая стоимость квадратного метра жилья – чуть меньше 30 тысяч рублей, установленная для выделения жилищ сиротам Минрегионразвития России.
- Если таких квартир нет на рынке, значит, надо строить из недорогих современных материалов, - говорит глава РБ. - Эта тема сложная, однозначного ее решения нет. Но решать все равно придется. Каждому главе, присутствующему здесь, придется найти решение. Игнорировать этот вопрос мы не можем! Вот эти 3400 квартир мы обязаны выделить. У этих детей другой защиты в обществе нет.
Еще одна проблема, ожидающая республику – окончание в 2013 году федеральной программы модернизации образования. Уже в 2014-м средства на повышение заработной платы работникам образования, обновление материальной базы школ, ремонт и приобретение и содержание школьных автобусов республике придется изыскивать самостоятельно.
- Мы много говорили о неэффективных расходах в системе образования, - говорит Рустэм Хамитов.- Мы понимаем, что, не решив эту проблему, мы не сможем, вообще говоря, и развиваться по-настоящему. Сегодня цифра неэффективных расходов превышает пять миллиардов рублей в год.
Беспокоит главу региона и неэффективность высшего образования.
- У нас два вуза и одиннадцать филиалов высших учебных заведений попали в перечень неэффективных, - рассказал он. - Двум вузам и четырем филиалам дали время на проведение оптимизации, а по семи филиалам принято решение об их ликвидации. В них учится более семи тысяч человек. Нам надо решить вопросы и размещения этих студентов в других учебных заведениях. С тем, чтобы они не почувствовали ухудшения ситуации для себя. Хотя, они, конечно же, не виноваты. Но в то же время «расплодилось» очень много некачественных учебных заведений, которые готовят никудышных специалистов. И примеры такого рода мы видим, в том числе и на телевидении, где показывали людей с красными дипломами, которые не знают, что такое «дважды два», реально не знают. Как с такими специалистами строить светлое будущее?