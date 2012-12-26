В Башкирии ликвидируют семь филиалов столичных вузов, где обучается 7000 студентов

- У нас два вуза и одиннадцать филиалов высших учебных заведений попали в перечень неэффективных, - рассказал он. - Двум вузам и четырем филиалам дали время на проведение оптимизации, а по семи филиалам принято решение об их ликвидации. В них учится более семи тысяч человек. Нам надо решить вопросы и размещения этих студентов в других учебных заведениях. С тем, чтобы они не почувствовали ухудшения ситуации для себя. Хотя, они, конечно же, не виноваты. Но в то же время «расплодилось» очень много некачественных учебных заведений, которые готовят никудышных специалистов. И примеры такого рода мы видим, в том числе и на телевидении, где показывали людей с красными дипломами, которые не знают, что такое «дважды два», реально не знают. Как с такими специалистами строить светлое будущее?