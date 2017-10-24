Где в Башкирии больше разговаривают, слушают, смотрят и сидят в соцсетях

Чемпионами по разговорам оказались абоненты Сибая, живущие и работающие в районе базовой станции на Индустриальном шоссе, и жители Туймазов, пользующиеся услугами связи на улице Ленина. За месяц общая длительность разговоров на этих станциях составила 8 лет. На третьем месте оказалась базовая станция в Октябрьском, на улице Островского. Здесь абоненты МегаФона за месяц проговорили 7,5 лет. Для таких разговорчивых пользователей оператор предусмотрел тарифный план «Включайся! Говори», предоставляющий большой пакет с 900 минутами для разговоров и 4 Гб интернета.