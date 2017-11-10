Госдума примет ответные меры на притеснение СМИ России в Америке

Как пишет издание Dni.ru, речь идет о создании препятствий к работе телеканала RT и агентства Sputnik.
По словам Володина, нужно защитить российское информационное поле от вмешательств со стороны.
Целью Вашингтона является распространение закона об иностранных агентах на RT и Sputnik. Из-за этого было бы правильным профильным комитетам Госдумы разработать зеркальные предложения, которые защищали бы Россию от явного вмешательства, заявил Володин на пленарном заседании нижней палаты 10 ноября. Спикер обсудит этот вопрос с руководителями всех думских партий.
Председатель нижней палаты российского парламента охарактеризовал требование США о регистрации СМИ России в качестве иностранных агентов как не имеющие оснований. При этом он подчеркнул, что в РФ работают десятки американских информагентств, которые вмешиваются во внутренние дела нашей страны.
Разрабатывать систему ответных мер будет профильный комитет по информационной политике, а также комитеты по безопасности и законодательству. Координацией работы всех этих структур займется вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Напомним, в последнее время США стремится внести как можно больше преград в работу российских СМИ, функционирующих на их территории. В рамках расследования американского конгресса по поводу «вмешательства» России в выборные процессы в ходе избрания президента Америки, телеканал RT обязали пройти регистрацию как иностранного агента. Однако Москва не раз призывала Вашингтон к благоразумию и выносила предупреждения, что может принять ответные меры.