Госдума примет ответные меры на притеснение СМИ России в Америке

Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин поручил нескольким комитетам Госдумы подготовить ответные меры для США из-за притеснения российских СМИ в Америке.

Как пишет издание Dni.ru, речь идет о создании препятствий к работе телеканала RT и агентства Sputnik.

По словам Володина, нужно защитить российское информационное поле от вмешательств со стороны.

Целью Вашингтона является распространение закона об иностранных агентах на RT и Sputnik. Из-за этого было бы правильным профильным комитетам Госдумы разработать зеркальные предложения, которые защищали бы Россию от явного вмешательства, заявил Володин на пленарном заседании нижней палаты 10 ноября. Спикер обсудит этот вопрос с руководителями всех думских партий.

Председатель нижней палаты российского парламента охарактеризовал требование США о регистрации СМИ России в качестве иностранных агентов как не имеющие оснований. При этом он подчеркнул, что в РФ работают десятки американских информагентств, которые вмешиваются во внутренние дела нашей страны.

Разрабатывать систему ответных мер будет профильный комитет по информационной политике, а также комитеты по безопасности и законодательству. Координацией работы всех этих структур займется вице-спикер Госдумы Петр Толстой.