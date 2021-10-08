Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики

Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики
Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики
Вчера, 10:21ПолитикаЭлина СайфрановаФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Соответствующее распоряжение было подписано председателем Курултая Константином Толкачевым.

Стало известно, что двери «Торатау» на собрание в честь Дня республике в Уфе будут открыты только для вакцинированных, либо переболевших COVID-19 депутатов. Соответствующе распоряжение у себя в социальных сетях опубликовал депутат Курултая Рустам Хафизов.

Согласно распоряжению, которое, к слову, подписано председателем Госсобрания Константином Толкачевым, явка депутатов на собрание в конгресс-холл «Торатау» обязательная, однако, как мы уже отметили, войти получится только у депутатов с сертификатами о вакцинации, либо со справками о перенесенном коронавирусе. Так, всем, кто по данной причине присутствовать на торжестве не сможет, необходимо написать объяснительную на имя спикера Госсобрания.

Напомним, что в Башкирии с 4 октября начинают действовать новые коронавирусные ограничения. Так, с 18 октября, когда в силу вступит полный пакет ограничений, жителям республики без предъявления сертификата о вакцинации, либо же справки о перенесенном заболевании нельзя будет посещать большую часть общественных мест. Также с 27 октября пройти нельзя будет и с отрицательным ПЦР тестом.

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