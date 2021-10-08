Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики

Согласно распоряжению, которое, к слову, подписано председателем Госсобрания Константином Толкачевым, явка депутатов на собрание в конгресс-холл «Торатау» обязательная, однако, как мы уже отметили, войти получится только у депутатов с сертификатами о вакцинации, либо со справками о перенесенном коронавирусе. Так, всем, кто по данной причине присутствовать на торжестве не сможет, необходимо написать объяснительную на имя спикера Госсобрания.