Как земельный вопрос испортил людям жизнь в Иглинском районе Башкирии

Напомним, в предыдущей публикации, посвященной этому скандалу, мы упоминали обращение, поступившее в Mkset от жителей села Акбердино, которые не смогли своевременно оформить на себя земельные паи в Иглинском районе. Эти люди, не скрывая обиду, рассказали свою версию истории с распределением земель в Иглинском районе Башкирии, упомянув фамилии тех, кто якобы стал владельцем земельных паев, хотя в отличие от авторов письма не жил и не работал раньше в Акбердино. Мы пообещали провести проверку по этому письму. Отметим, что подобные письма люди отправляли не только в СМИ, но и во многие инстанции. Об этом можно судить по штампам на экземплярах, которые остались у них на руках.