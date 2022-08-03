Как земельный вопрос испортил людям жизнь в Иглинском районе Башкирии

Уже больше полугода в СМИ и соцсетях с подачи главы Башкирии Радия Хабирова активно обсуждаются обстоятельства скандала с распределением земельных участков в Иглинском районе Башкирии.
Напомним, на оперативном совещании 17 января текущего года глава региона дал поручение создать комиссию для выяснения обстоятельств неправомерного, по его мнению, распределения земли в Иглинском районе Башкирии.
При этом Радий Хабиров сделал акцент на том, что известные ему факты неправомерного завладения землей касаются, прежде всего, бывшего главу района Ришата Исхакова и его окружения.
Земля и люди
После той памятной оперативки в правительстве в СМИ было уже немало публикаций на данную тему, в большинстве из них рассказывалось о злоупотреблениях «клана Исхаковых». При этом лишь отдельные СМИ предоставили возможность высказаться в свою защиту самому Ришату Исхакову, у которого, как оказалось, есть немало фактов и документов против его обличителей. Наиболее обстоятельный разговор на эту тему состоялся разве что в эфире программы «Аспекты».
Между тем, даже беглое изучение «досье», которым располагает Ришат Исхаков, позволяет усомниться в справедливости доводов его оппонентов.
Напомним, в предыдущей публикации, посвященной этому скандалу, мы упоминали обращение, поступившее в Mkset от жителей села Акбердино, которые не смогли своевременно оформить на себя земельные паи в Иглинском районе. Эти люди, не скрывая обиду, рассказали свою версию истории с распределением земель в Иглинском районе Башкирии, упомянув фамилии тех, кто якобы стал владельцем земельных паев, хотя в отличие от авторов письма не жил и не работал раньше в Акбердино. Мы пообещали провести проверку по этому письму. Отметим, что подобные письма люди отправляли не только в СМИ, но и во многие инстанции. Об этом можно судить по штампам на экземплярах, которые остались у них на руках.
В данном обращении уточняется, что его авторы долгое время не имели возможности ознакомиться со списками пайщиков, и поэтому были уверены, что их фамилии там есть.
Первыми получили свидетельства о регистрации 91 человек из общего числа пайщиков, насчитывавшего 147 фамилий. А потом выяснилось, что часть жителей села остаются без земельных паев. Как следует из текста обращения, им сообщили об этом члены внутрихозяйственной комиссии. Глава Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев, как утверждают авторы письма в редакцию, не дал им внятных объяснений и отправил за разъяснениями в администрацию района и в правительство республики.
«Когда мы пришли по второму, третьему кругу, глава нам сообщил, что мы уже просрочили время оформления. Чтобы как-то заполучить списки пайщиков, мы инициировали дело в Арбитражном суде и через него истребовали данный список. Тогда нам стало понятно, почему этот список от нас так тщательно скрывали, и почему земельные паи не получили мы, люди, в этой деревне родившиеся, прожившие и проработавшие всю жизнь. Оказывается, около 50 паев по 5 Га поделили между собой члены внутрихозяйственной комиссии», — такая информация изложена в письме.
Такие ли уж «простые пайщики»?
Отметим, что вышеупомянутые списки пайщиков есть в распоряжении редакции. Проверить все факты, изложенные в обращении, за короткий отрезок времени, конечно, оказалось нереально, но часть из них удалось сопоставить с информацией, размещенной в открытом доступе. В частности, мы проверили в базе данных «Руспрофайл» фамилии акбердинских пайщиков, про которых авторы письма написали, что они жили и работали «на Севере или в Сибири», и тем не менее стали владельцами земельных паев в Акбердино.
Как минимум, двое из фигурантов этой истории, вероятно, являющиеся родственниками членов акбердинской внутрихозяйственной комиссии (либо их полные тезки с такими же фамилиями, именами и отчествами), являются учредителями коммерческих предприятий за пределами Башкирии. Так, Сутулова Розалия Минигуловна имеет ИП в Томской области, а Мухаметьянов Руслан Анисович учредил ИП в Ханты-Мансийском Автономном Округе.
Примечательно, что именно представители внутрихозяйственной комиссии, которых авторы обращения в нашу редакцию людьми, предположительно получившими земельные паи неправомерными методами, активно давали комментарии в СМИ в серии материалов, критиковавших Ришата Исхакова. Например, в изданиях Ufa1.ru и Горобзор выступила с такой критикой Радина Шарапова, представленная в качестве простой пайщицы и жительницы села Акбердино.
Но если обратиться к тому же «Руспрофайлу», выяснится, что Радина Шарапова вовсе не так «проста»: с прошлого года она (либо ее полная тезка, если таковая еще одна нашлась на территории Акбердинского сельсовета) является учредителем ООО «Управляющая компания коттеджного поселка Ново-Акбердино», которая, согласно учредительным документам, среди прочего занимается «управлением недвижимостью за вознаграждение либо на договорной основе». Нельзя также не обратить внимание и на то, что управляющая компания, учрежденная Радиной Шараповой, которая всем рассказывает о том, что семейство Исхаковых якобы «захватило всё», также имеет признаки семейного бизнеса. По крайней мере, об этом можно судить по сведениям в «Руспрофайле» о том, что Радина Шарапова с 14 июля уступила место директора своей компании Алене Шараповой, которая, судя по всему, приходится ей дочерью.
О том, что Радина Шарапова дорожит семейными узами, косвенно свидетельствуют и авторы обращения, поступившего в нашу редакцию. Из него следует, что, помимо самой Радины Газизьяновны Шараповой, являвшейся председателем внутрихозяйственной комиссии, земельные паи получили ее муж Владимир, ее брат Мухаметьянов Гильмиян Газизьянович, племянник Мухаметьянов Руслан Анисович (вероятный владелец упомянутого ранее ИП в Ханты-Мансийском АО) и еще ряд родственников. Многие из перечисленных людей, по словам авторов обращения, не имеют отношения к сельскому хозяйству, проживая и работая за пределами Башкирии.
Если проверить права собственности на земельные участки, полученные членами внутрихозяйственной комиссии и их близкими через приложение KadastrRu, то выяснится, что у многих из них через месяц после регистрации права собственности появились новые владельцы - так, например, случилось с участками, оформленными изначально на Радину и Владимира Шараповых. Такая же смена собственников имеет место и в отношении участков других пайщиков. То есть получив бесплатно от государства участки, они вскоре реализуют их в то время, как коренные жители Акбердино остались без земельных паев. Если бы правоохранительные органы проявили больше внимания к обращениям жителей Акбердино, то они сами давно смогли бы убедиться в этом.
Кстати, в обращении акбердинцев, поступившем в нашу редакцию, авторы привели подобные примеры, касающиеся не только Радины Шараповой. Ришат Исхаков тоже дополнил от себя: «Подобные факты можно найти и в отношении Ляли Насыровой, Зифы Султановой и других членов внутрихозяйственной комиссии. Местные жители говорят, что некоторые из них уже вовсю распродают свои земельные паи либо использовали их в уплату своих долгов. То есть эти люди, в отличие от реальных земледельцев (среди которых есть и авторы обращения в редакцию, не получившие своих земельных паев по надуманным причинам), видимо, даже не собирались строить дома, сеять зерно или как-то иначе обустраивать свое хозяйство, а изначально рассматривали паи, как предмет купли-продажи», — так прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Mkset Ришат Исхаков. Проверить достоверность всех этих фактов должны правоохранительные органы.
Куда уходят земли?
Авторы письма резонно предположили, что эти люди могли получить свои земельные паи с целью дальнейшей перепродажи — благо, их покупателями вполне могли бы стать застройщики, развернувшие коттеджное строительство в Уфимском и Иглинском районах. К числу таковых местные жители относят уфимских предпринимателей Анатолия Горячева и Василия Шадренкина, которых мы также упоминали в предыдущей публикации.
Напомним, Василий Шадренкин, в частности, в 2017 году отсудил у Акбердинского сельсовета 17 млн 620 тысяч рублей из-за того, что не смог освоить доставшуюся ему в 2008 году землю, которая по итогам другого судебного разбирательства — между Акбердинским сельсоветом и ООО «Газпром трансгаз Уфа» — утратила категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «под малоэтажное строительство». При этом никого не озадачил тот факт, что глава Акбердинского сельсовета Азамат Сатаев вместе с представлявшим в суде его интересы юристом Ильдусом Мулюковым не стали оспаривать судебное решение, а просто выплатили 17 млн из далеко не самой богатой казны сельсовета.
Отметим, как заявлял ранее Ришат Исхаков, в Акбердинском сельсовете Иглинского района уже почти не осталось земель сельхозназначения.
«Из-за того, что Иглинский район приближен к Уфе, он все больше превращается в коттеджные поселки, часть Уфимской агломерации. Наверное, этот процесс исторически неизбежен. Но вот только почему крайними решили сделать нас, людей, которые как раз-таки сами работают на земле, возделывают ее, а не тех, кто действительно прокручивает сомнительные схемы, раздает землю людям, никогда не ней не работавшим, а потом скупает ее по низким ценам для своего бизнеса?» — задается вопросом Ришат Исхаков.
В этой статье мы лишь изложили доводы, которыми пренебрегли при подготовке своих публикаций наши коллеги из других СМИ. При этом мы не утверждаем, что из них следует обязательный вывод о том, что Ришат Исхаков и его окружение — «белые и пушистые», а представители Акбердинского сельсовета и местной внутрихозяйственной комиссии могут быть «мафиозной структурой». Выводы об этом должны сделать правоохранительные органы после тщательной проверки.
Мkset попросил прокомментировать информацию о распределении земельных паев представителей администрации Иглинского района и Акбердинского сельсовета. На момент публикации мы получили ответ за подписью главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева, который вполне ожидаемо отрицает все претензии в свой адрес.
Мы будем следить за развитием данной ситуации.