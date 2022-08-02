Туристический сбор и очередные смертельные ДТП: Главное за день в Уфе и республике

Туристический сбор и очередные смертельные ДТП: Главное за день в Уфе и республике
Туристический сбор и очередные смертельные ДТП: Главное за день в Уфе и республике
Вчера, 21:54ПолитикаАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О главных событиях 2 августа в Уфе и Башкирии — в материале Mkset

Сегодня стало известно о назначении на должность исполняющего обязанности министра ЖКХ Ирины Головановой. Чиновница сменила предыдущего главу ведомства Алана Марзаева, который днём ранее был назначен на должность исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии.

В Башкирии на участке дороги Самара-Уфа-Челябинск в результате ДТП погибла женщина и пострадали четверо пассажиров, в числе которых двое детей. Примечательно, что в четырёх километрах от места происшествия несколькими часами ранее также случилось ДТП, унёсшее жизнь одного из водителей — там столкнулись сразу несколько грузовых фур.

Уфимская мэрия может вернуть в федеральный бюджет освоенные 4,3 миллиарда рублей. Так, стройка в Забелье оказалась под угрозой срыва из-за подорожания строительства инженерных сетей. Об этом сообщает замглавы Управления капстроительства администрации башкирской столицы Руслан Кильдияров.

Водители скорой помощи выступили с обращением к региональным властям. В опубликованном профсоюзом «Действие» обращении водители рассказали о том, что их заработная плата не индексировалась уже несколько лет, оплата же составляет 106 рублей в час, что по мнению самих водителей, является унизительным. Более того водители также рассказали о том, что их не обеспечивают формой, а также не выдают расчётных листов.

Курултай Башкирии рассмотрит законопроект о введении в республике туристического сбора. По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, плата подобного рода уже взимается с туристов в нескольких регионах России, при этом чиновник подчеркнул, что туристы, которые путешествуют самостоятельно и в это время живут в недорогих хостелах «не могут и не должны платить, как клиенты дорогих курортов в высокий сезон».

Mkset провёл свое расследование с целью выяснить, насколько различается размер зарплат в Башкирии в сравнении с другими регионами. Разница в размере гонорара, который работодатели готовы платить в республике и соседних регионах иной раз составляет десятки тысяч рублей, при чём самой высокооплачиваемой профессией в Башкирии стала профессия водителя грузового транспорта.

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