Туристический сбор и очередные смертельные ДТП: Главное за день в Уфе и республике

Водители скорой помощи выступили с обращением к региональным властям. В опубликованном профсоюзом «Действие» обращении водители рассказали о том, что их заработная плата не индексировалась уже несколько лет, оплата же составляет 106 рублей в час, что по мнению самих водителей, является унизительным. Более того водители также рассказали о том, что их не обеспечивают формой, а также не выдают расчётных листов.