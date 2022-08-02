Водители скорой помощи в Башкирии пожаловались на «унизительную» зарплату

Водители бригад скорой помощи в Бирске, которых шесть лет назад перевели на аутсорс, обратились к Радию Хабирову и прокурору Пантюшину, их обращение опубликовал профсоюз медработников «Действие» 27 июня.

Как сообщается в обращении водителей, адресованном главе Башкирии Радию Хабирову и главному прокурору региона Игорю Пантюшину, с 2016 года водители, которые возят бригады скорой по вызовам, были переведены на аутсорс, и «услуги» стало оказывать ООО «Драйв Логистикс». В нем и трудятся водители на сегодняшний день, вот только заработную плату, по их словам, они получают ровно ту же, что и в далеком 2016 году. Тариф в 106 рублей за час в обращении водители называют «унизительно низким», он не индексировался с того самого 2016 года. Мало того, водителям, по их словам, ничего не доплачивают за работу по ночам и в праздники, не осуществляется фирмой и оплата переработок в двойном объеме. Цифры из обращения водителей ужасают. Отпускная выплата в размере восьми тысяч рублей, да еще и полученная в последний день отпуска, не дает водителям отдохнуть даже одним, не говоря уже об отдыхе с семьей. Со слов водителей, их не обеспечивают спецодеждой, и доходит до того, что они донашивают униформу за фельдшерами. Есть в обращении и такие претензии, которые по логике вещей должны стать «красной тряпкой» для прокуратуры — в письме сообщается, что водителям не выдают расчетных листов, отсюда работники подозревают, что отсутствуют соответствующие отчисления в Пенсионный фонд. Также из обращения следует и то, что с начала текущего года водителям перестали выплачивать аванс, «сославшись якобы на сбой программы». Особой «пикантности», а на самом деле обреченности ситуации добавляет то, что у трудящихся нет возможности напрямую обратиться к работодателю ООО «Драйв логистик», ведь все общение идет через старшего фельдшера, которая, с их слов, в свою очередь, «официально не имеет трудовых правоотношений с ООО „Драйв Логистикс“». Из-за критически низких зарплат водители считают, что «„Драйв Логистикс“ толкает водителей в период межсменного отдыха работать у других работодателей, не отдыхая должным образом, что ведет к угрозе возникновения опасных ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи». Отметим, что подобный случай уже был в Башкирии год назад, где водитель скорой помощи и фельдшер Иглинской ЦРБ погибли в автомобильной аварии, а их родственники посчитали, что причиной трагедии стали именно переработки. Между тем от профессионализма водителя зависит время прибытия на вызов и быстрая эвакуация больного в лечебное учреждение, а также уровень безопасности медицинской эвакуации на дороге.цитата из обращения Из обращения водителей следует, что три из четырех автомобиля на линии изношены и постоянно ломаются. Но вот ремонт машин в сервисах, с их слов, производится не всегда, а водителей «заставляют чинить автомобили самостоятельно, чтобы сэкономить». Теперь и профсоюз, и сами водители ждут реакции от властей. Работники требуют проверки вышеизложенных фактов, а также оценки их правомерности. Напомним, накануне Mkset публиковал крик души жителей Иглинского района, которые жалуются на катастрофическую нехватку бригад скорой помощи, ее очень долго ожидание и даже на предложения диспетчеров самостоятельно привозить пациентов в больницу, так как ждать бригаду может быть нецелесообразно. Примечательно, что речь в данном материале шла о всем том же Иглинском районе, сигналы о проблемах с медициной из которого поступают не в первый раз.

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