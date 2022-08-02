Госсобрание Башкирии рассмотрит законопроект о введении туристического сбора

Парламент Башкирии рассмотрит проект федерального закона о взимании с туристов курортного сбора. Как отмечает Константин Толкачев, на данный момент в качестве эксперимента плата уже взимается в четырёх регионах России (Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края и Республика Крым). Так, эксперимент предлагается расширить «и дать всем регионам возможность вводить у себя туристический сбор».
В частности, Толкачев подчеркивает, что парламент с концепцией законопроекта согласился, так как он позволяет регионам «при необходимости» пользоваться возможностью взимания платы с туристов.
Региональные власти могут ввести на своей территории туристический сбор. Его размер дифференцируется в зависимости от муниципалитета, сезона, места размещения и т. д. Также предусматривается обширная категория граждан, освобождаемых от обязательного платежа. Эти деньги (не более 100 рублей с человека) поступают в региональный бюджет и могут быть израсходованы исключительно на развитие туристской инфраструктуры. заявил Константин Толкачев.
По словам спикера Госсобрания, туристы, которые путешествуют самостоятельно и в это время живут в недорогих хостелах «не могут и не должны платить, как клиенты дорогих курортов в высокий сезон».