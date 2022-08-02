Выгодно ли работать в Башкирии: какие зарплаты предлагают дома и в соседних регионах

Многие жители Башкирии из-за более высокой заработной платы на протяжении десятилетий выбирают работу вахтовым методом в соседних регионах России. Отметим, что многие вахтовики на работе в северных регионах России оставляют свое здоровье, в частности, быт зачастую организован не очень хорошо, холодный климат, часто питьевая вода плохого качества, кроме того, не везде есть баня. По словам самих вахтовиков, баснословный доход вахта уже давно не приносит, тем не менее уровень заработной платы в северных регионах России значительно выше башкирских зарплат.
Mkset сравнил средние предлагаемые зарплаты в июне–июле в Башкирии и у соседей в таких профессиях, как IT-специалист, юрист, маркетолог, дизайнер, фармацевт, логист, продавец, повар, бухгалтер, водитель грузового транспорта. Так, среди указанных выше профессий наибольшая заработная плата в Башкирии у водителей грузового транспорта, они получают более 98 тысяч рублей. Однако подчеркнем, что зачастую речь идет как раз о работе вахтовым методом. К слову, среди соседних регионов — Татарстана, Пермского края, Удмуртии, Челябинской и Оренбургской областей данный показатель в республике наивысший. Об этом гласят данные, предоставленные Mkset пресс-службой сервиса по поиску работы hh.ru.
Вторую строчку занимают IT-специалисты, которым в Башкирии в среднем предлагают по 62 868 рублей в месяц. Примечательно, что минимальный отрыв в сравнении с соседними регионами составляет 7200 рублей (Оренбургская область), а максимальный — 15500 рублей (Удмуртия).
— Я почти год работала в уфимской компании, получала на тот момент в среднем 30 тысяч. К тому же еще две недели проходила бесплатную стажировку. Потом решила уволиться, и пока искала работу, выяснилось, что вакансий в Уфе по моему профилю практически нет. В итоге сейчас работаю на московскую компанию удаленно, получаю в среднем 60 тысяч рублей. По рассказам моих знакомых из IT-сферы, средняя зарплата у сотрудника без опыта будет где-то 30 тысяч рублей, рассказала корреспонденту Mkset Евгения С.
Тройку лидеров замыкает специальность «Логист». Так, в Татарстане в среднем работнику в этой профессии предлагают заработную плату в размере 61 044 рубля. В Башкирии тем временем соискателям предлагают сумму на 20 тысяч рублей меньше — 41 459 рублей. Однако наименьший показатель оказался в Оренбургской области — 40 410 рублей.
Дизайнерам наиболее высокую заработную плату предлагают в Челябинской области — 57 190 рублей, а наименьшую — в Оренбургской (32 226 рублей). К слову, в Башкирии, Татарстане и Пермском крае труд дизайнеров работодатели оценивают практически одинаково — немногим больше 51 тысячи рублей, а вот в Удмуртии — в 39 326 рублей.
— С официальной работы у меня в месяц выходит 33 200 рублей, с фриланса всегда по-разному — от 10 тысяч до 150 тысяч. Опыт около пяти лет, но основательно работаю пока два года. Когда только начала официально работать, то как стажер получала 15 тысяч, потом постепенно прибавляли и дошли до 30 тысяч рублей. Но там времени на фриланс не было совсем, поэтому решила поменять работодателя. На нынешнем месте работы зарплата соответствует обязанностям, на прошлом — определенно нет. По фрилансу у меня заказчики не только из Казани, но и из других городов России. рассказала Зиля из Татарстана.
Что касается маркетологов, то наибольшую заработную плату им предлагают в Татарстане — 53 011 рублей. Примечательно, что в Оренбургской области средняя зарплата у маркетологов начинается от 39 048 рублей. В Башкирии специалистам тем временем предлагают в среднем по 48 034 рубля в месяц. В Челябинской области, Пермском крае и Удмуртии — 44 805 рублей, 46 318 рублей и 42 859 рублей соответственно.
Между тем работу повара в Башкирии работодатели оценили на 2400 рублей больше, чем труд маркетолога, а именно в 50 523 рубля. Тем не менее наивысшая зарплата поваров ожидает в Оренбургской области — 51 763 рубля, а наименьшая вновь в Удмуртии — 36 531 рубль.
А вот фармацевту в Башкирии в среднем предлагают 47 603 рубля в месяц, к слову, среди соседствующих регионов данный показатель наивысший. Недалеко ушел Пермский край, где специалисту обещают зарплату в 46 620 рублей. Тем временем наименьшая оплата труда фармацевта в Удмуртии — 39 968 рублей.
Юрист может рассчитывать на наибольшую заработную плату в Татарстане — 43 113 рублей, а на наименьшую в Удмуртии — 37 516 рублей. Работодатели в Башкирии предлагают юристам немногим больше 40 тысяч рублей.
Похожая ситуация складывает и для бухгалтеров, которым работодатели из Татарстана могут предложить 42 828 рублей, между тем наименьшая заработная плата в Оренбургской области — 31 800 рублей. Примечательно, что в Башкирии, Челябинской области и в Пермском крайне средняя предлагаемая зарплата примерно одинакова — в пределах 39 800 рублей.
— Общий стаж у меня 11 лет, на нынешнем месте я работаю уже девятый год. На руки я получаю 28 тысяч рублей, сумма со временем прибавляется, но незначительно, рублей на 300-500. Думаю, что сопоставимая с объемом моей работы оплата — 45 тысяч рублей, но в среднем по городу бухгалтер получает от 15 до 38 рублей. В других регионах я вакансии не рассматривала, так как не хочется покидать город, рассказывает жительница Челябинской области Мария В.
Тем временем наименьшая заработная плата среди выбранных нами профессий у продавцов. Так, в Татарстане их труд оценивают в среднем в 31 029 рублей, в Башкирии, Пермском край, Удмуртии и Челябинской области — в 27 800 рублей, в 27 500 рублей, в 28 100 рублей и в 28 300 рублей соответственно. А наименьшей суммой оценили работу продавца в Оренбургской области, где в среднем работодатели им предлагают 25 278 рублей.
Напомним, что глава Башкирии три года назад пообещал жителям Башкирии создать в республике достойные условия для работы. Однако количество вахтовиков с каждым годом увеличивается, в частности, с 2017 года число вахтовиков из Башкирии увеличилось на 15 тысяч человек.
По данным Росстата, в 2017 году вахтовым методом работали 155 тысяч жителей республики. По этому показателю регион занимал третье место среди субъектов РФ. Больше вахтовиков проживало только в Москве и Ленинградской области. В 2019 году трудовых мигрантов насчитывалось уже 160,9 тысячи, в 2020 году — 165,3 тысячи. На сегодня это самая большая цифра среди регионов Приволжском федеральном округе.