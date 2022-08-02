Выгодно ли работать в Башкирии: какие зарплаты предлагают дома и в соседних регионах

— С официальной работы у меня в месяц выходит 33 200 рублей, с фриланса всегда по-разному — от 10 тысяч до 150 тысяч. Опыт около пяти лет, но основательно работаю пока два года. Когда только начала официально работать, то как стажер получала 15 тысяч, потом постепенно прибавляли и дошли до 30 тысяч рублей. Но там времени на фриланс не было совсем, поэтому решила поменять работодателя. На нынешнем месте работы зарплата соответствует обязанностям, на прошлом — определенно нет. По фрилансу у меня заказчики не только из Казани, но и из других городов России. рассказала Зиля из Татарстана.