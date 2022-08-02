В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель

В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель
В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель
Вчера, 17:07ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Трагедия произошла в Иглинском районе на участке трассы, соединяющей Самару и Челябинск, сообщил глава ГИБДД по Башкирии 2 августа.

В Башкирии произошло очередное массовое ДТП, в котором столкнулись сразу три грузовых фуры. Произошло это сегодня, 2 августа во время обеда, около 14 часов дня. На 1542 километре трассы Челябинск-Самара, пролегающей в Иглинском районе Башкирии.

К сожалению в результате столкновения двух фур MAN и одной Scania погиб водитель одного из MANов. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. На месте аварии работают компетентные ведомства, они же и устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, июль нынешнего года стал одним из страшнейших месяцев последних лет по количеству смертей на дорогах в Башкирии. Все инциденты сейчас изучаются досконально изучаются властями для того, чтобы не допустить их повторения и прекратить гибель людей. Также сегодня 2 августа на оперативке в мэрии ярко высказался о резонансной аварии в Уфе в которой погибла 39-летняя женщина с сыном и напомнил водителям, которые позволяют себе отвлекаться от руля, что дорога не прощает ошибок.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы