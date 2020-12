Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии сообщил об увеличении количества умерших.

За минувшие сутки от Covid-19 скончались три человека. Всего в республике от опасного заболевания умерли 114 пациентов. К слову, вчера Минздрав сообщал также о трех жертвах коронавируса. По данным регионального Минздрава, в Башкирии за последний день 156 человек заразились опасным вирусным заболеванием. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 16 785 человек.

