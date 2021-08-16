Врач Роспотребнадзора предупредила о снижении качества жизни после коронавируса

По словам врача, если больной переносит инфекцию в лёгкой форме, он выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания на это уходит от трёх до шести недель. Однако даже после выздоровления некоторые симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев.