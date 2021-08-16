Врач Роспотребнадзора предупредила о снижении качества жизни после коронавируса

Так, около трети пациентов через три-четыре месяца после перенесённого COVID-19 перестают полноценно ухаживать за собой, рассказала в беседе с РИА Новости глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
По словам врача, если больной переносит инфекцию в лёгкой форме, он выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания на это уходит от трёх до шести недель. Однако даже после выздоровления некоторые симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев.
Врач отметила, что чаще всего постковидный синдром беспокоит пациента на протяжении полугода, а затем постепенно регрессирует и проходит, но некоторые страдают от неприятных симптомов ещё дольше. Причём связь между формой течения коронавируса и тяжестью симптомов, возникающих впоследствии, прослеживается не всегда, ведь даже у перенёсших болезнь в лёгкой форме пациентов возникают осложнения, заявила медик.
Омарова подчеркнула важность реабилитации после COVID-19, и нужно начинать её как можно раньше, чтобы предотвратить развитие фиброзной ткани в лёгких. Особенно на это следует обратить внимание тем, кто получил сильное поражение лёгких и кто был подключён к аппарату ИВЛ.
Напомним, в Башкирии ежедневно растет статистика по заболеваемости. В одном из городов — Межгорье — даже запретили въезд в населенный пункт тем, кто желает посетить город в качестве гостя на семейные торжества. А всё из-за «осложняющейся обстановки» по заболеванию COVID-19 в Межгорье.