Напавший на отдел полиции в Татарии подросток ранее жил в Башкирии

Напавший на отдел полиции в Татарии подросток ранее жил в Башкирии

Вчера, 15:34ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: КП-Казань
Накануне ночью в Татарстане сотрудники полиции застрелили 16-летнего подростка за нападение на правоохранителей. Известно, что парень бросал «коктейли Молотова» на парковку отдела полиции в городе Кукмор.

После инцидента юноша попытался убежать. Его заметил участковый и дежурный сотрудник МВД. Вместе они погнались за нарушителем и догнали неподалеку от реки Нурминка, сообщает «КП-Казань». Полицейские попытались угомонить парня и делали предупредительные выстрелы, однако он в ответ начал угрожать ножом и ранил сотрудника полиции, тогда им пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает издание, родители подростка родом из Нефтекамска и сам он мог проживать в Башкирии. Тем не менее, по версии издания «Бизнес Online», предполагаемым отчимом 16-летнего подростка, является Марат Замалиев, который имеет судимость за организацию теракта.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы