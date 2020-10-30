Напавший на отдел полиции в Татарии подросток ранее жил в Башкирии

После инцидента юноша попытался убежать. Его заметил участковый и дежурный сотрудник МВД. Вместе они погнались за нарушителем и догнали неподалеку от реки Нурминка, сообщает «КП-Казань». Полицейские попытались угомонить парня и делали предупредительные выстрелы, однако он в ответ начал угрожать ножом и ранил сотрудника полиции, тогда им пришлось применить табельное оружие.