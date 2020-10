Напавший на отдел полиции в Татарии подросток ранее жил в Башкирии

Накануне ночью в Татарстане сотрудники полиции застрелили 16-летнего подростка за нападение на правоохранителей. Известно, что парень бросал «коктейли Молотова» на парковку отдела полиции в городе Кукмор.

После инцидента юноша попытался убежать. Его заметил участковый и дежурный сотрудник МВД. Вместе они погнались за нарушителем и догнали неподалеку от реки Нурминка, сообщает «КП-Казань». Полицейские попытались угомонить парня и делали предупредительные выстрелы, однако он в ответ начал угрожать ножом и ранил сотрудника полиции, тогда им пришлось применить табельное оружие. Как сообщает издание, родители подростка родом из Нефтекамска и сам он мог проживать в Башкирии. Тем не менее, по версии издания «Бизнес Online», предполагаемым отчимом 16-летнего подростка, является Марат Замалиев, который имеет судимость за организацию теракта.

