В Новосибирске автомобиль протаранил остановку с людьми
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В Новосибирске машина марки Honda Integra врезалась в остановку общественного транспорта «Клиника Мешалкина» на Бердском шоссе.
Как пишет издание Dni.ru, на момент аварии там были люди.
В результате ДТП один человек умер, а еще один находится в тяжелом состоянии. По предварительным сведениям, водитель потерял управление. Он объяснил сотрудникам полиции, что стремился избежать столкновения с другой машиной, которая выезжала на шоссе с парковки.
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