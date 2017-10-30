В Новосибирске автомобиль протаранил остановку с людьми

В Новосибирске машина марки Honda Integra врезалась в остановку общественного транспорта «Клиника Мешалкина» на Бердском шоссе.

Как пишет издание Dni.ru, на момент аварии там были люди.

В результате ДТП один человек умер, а еще один находится в тяжелом состоянии. По предварительным сведениям, водитель потерял управление. Он объяснил сотрудникам полиции, что стремился избежать столкновения с другой машиной, которая выезжала на шоссе с парковки.