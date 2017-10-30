На севере Москвы возле подъезда нашли младенца
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В Левобережном районе Москвы возле подъезда многоэтажного здания нашли грудного ребенка.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел на улице Беломорской.
Прибывшие к месту сотрудники полиции забрали новорожденного. Медики диагностировали у младенца контактный дерматит, сейчас он находится в больнице.
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