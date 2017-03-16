В Уфе осудили убийцу годовалого ребёнка
Сегодня, 14:24ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Прокуратура Башкирии
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Он убил девочку из-за её плача.
Сегодня в Верховном суде Башкирии был оглашён приговор 26-летнему мужчине, до смерти забившему годовалую девочку.
В суде было доказано, что в тот вечер мама девочки ушла на работу в ночную смену и оставила дочь с сожителем. Вечером в гости к гражданскому мужу женщины пришёл друг, и они устроили застолье. Плачущая девочка не давала покоя друзьям, и пьяный Аяз Ш. несколько раз ударил девочку. Когда малышка заплакала снова, он схватил её и принялся бить головой об пол. Когда понял, что девочка мертва, позвонил её маме и сказал, что уложил дочь. Убийцу задержали спустя неделю в соседнем городе, и он сразу во всём сознался.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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