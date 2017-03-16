В Уфе осудили убийцу годовалого ребёнка

Он убил девочку из-за её плача.

В суде было доказано, что в тот вечер мама девочки ушла на работу в ночную смену и оставила дочь с сожителем. Вечером в гости к гражданскому мужу женщины пришёл друг, и они устроили застолье. Плачущая девочка не давала покоя друзьям, и пьяный Аяз Ш. несколько раз ударил девочку. Когда малышка заплакала снова, он схватил её и принялся бить головой об пол. Когда понял, что девочка мертва, позвонил её маме и сказал, что уложил дочь. Убийцу задержали спустя неделю в соседнем городе, и он сразу во всём сознался.