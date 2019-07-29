Фото: pxhere.com
В Казани супруги забыли на обочине ребенка
Вчера, 18:13Происшествия
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В Казани у дороги в районе ипподрома на улице Назила Жиганова родители забыли свою дочь. Ребенка обнаружили случайные прохожие.
Как сообщает издание ФедералПресс, взрослые сильно увлеклись ссорой и забыли собственного годовалого ребенка на трассе. Прибывшие по вызову местной жительницы полицейские, осмотрели девочку и передали ее врачам. На данный момент в отношении родителей ведется проверка по факту несоблюдения своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
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