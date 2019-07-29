В Казани супруги забыли на обочине ребенка

Как сообщает издание ФедералПресс, взрослые сильно увлеклись ссорой и забыли собственного годовалого ребенка на трассе. Прибывшие по вызову местной жительницы полицейские, осмотрели девочку и передали ее врачам. На данный момент в отношении родителей ведется проверка по факту несоблюдения своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей.