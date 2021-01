Следком Башкирии опубликовал фоторобот подозреваемого в убийстве женщины

В Башкирии разыскивают подозреваемого в убийстве жительницы Благовещенского район. Следственный комитет республики опубликовал фоторобот предполагаемого преступника.

Следствие установило, что мужчина может быть виновен в убийстве, совершенном 17 сентября 2019 года в селе Удельно – Дуваней Благовещенского района. 83-летняя женщина была найдена мертвой в собственном сарае с множественными колото-резанными ранами. Судя по приметам, мужчине на вид около 40 лет, рост около 178 сантиметров, плотного телосложения, без акцента, был одет в черную кожаная куртку, черную панаму. Всем, кто обладает информацией о личности или месте нахождения подозреваемого, а также об обстоятельствах совершенного преступления, просьба сообщить в следственное управление республики по телефону: 8 (919) 605-01-53, 8 (347) 251-62-51 или 02.

