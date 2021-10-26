Зараженная вода текла из крана детского сада и дома-интерната в Башкирии

Зараженная вода текла из крана детского сада и дома-интерната в Башкирии
Зараженная вода текла из крана детского сада и дома-интерната в Башкирии
Вчера, 15:14ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Зараженная вода текла из кранов детского сада и дома-интерната в Дюртилинском районе. В ходе проверки в воде было обнаружено содержание опасных бактерий, которые могут привести к инфекционных заболеваниям, сообщила пресс-служба УФССП по Башкирии.

В результате проверок региональным Роспотребнадзором детского сада в селе Измайлово и дома-интерната в селе Старобаишево, в кухонном водопроводе были обнаружены опасные бактерии, которые могут привести к появлению инфекционного заболевания.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии, по данному факту руководство учреждений было привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ. Помимо этого, использование кранов в детском и саду и доме-интернате было приостановлено на 10 суток.

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