В Монголии из-за схода лавины погибла группа альпинистов
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: chekmaevs.com
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После схода лавины на горе Отгон-Тэнгэр в Монголии погибла группа альпинистов. Из 30 человек пика горы достигли 27.
Как пишет издание Dni.ru, десять из них смогли спуститься вниз, другие пропали.
Спасатели нашли на высоте 3,2-3,45 тысячи метров десять тел. Поиски семерых членов группы продолжаются.
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