Соцсети: в Башкирии задержали следователи за взятку
Сегодня, 16:00ПроисшествияМарат ГареевФото: соцсети
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Официально информацию пока не подтверждают.
Сегодня, 23 октября, в соцсетях и мессенджерах появилась информация о задержании следователя следственного комитета по Стерлитамаку. Якобы задержание производилось в кабинете правоохранителя с поличным в момент передачи (получения) взятки.
В республиканском следственном комитете пока эту информацию никто не подтвердил и не опроверг.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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