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Соцсети: в Башкирии задержали следователи за взятку
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Соцсети: в Башкирии задержали следователи за взятку

Сегодня, 16:00ПроисшествияМарат ГареевФото: соцсети
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