В Башкирии экс-начальника ветстанции поймали на взятке

- В мае 2018 года для исполнения административного наказания за совершение побоев в Калтасинскую районную ветеринарную станцию по решению мирового судьи был направлен мужчина, которому судом в качестве административного наказания было назначено 60 часов обязательных работ, - сообщили подробности в следкоме Башкирии. - 62-летний начальник ветстанции, преследуя цель личного обогащения, предложил мужчине освободить его от фактического отбывания наказания и проставить в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы.