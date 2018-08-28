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Posted 28 августа 2018, 06:05

Published 28 августа 2018, 06:05

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

В Башкирии экс-начальника ветстанции поймали на взятке

В Башкирии экс-начальника ветстанции поймали на взятке

28 августа 2018, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

В Калтасинском районе Башкирии начальник ветстанции предложил местному жителю сократить отработку административного правонарушения за взятку в 15 тысяч рублей, за эти деньги он был готов внести недостоверные данные в табель рабочего времени. Мужчина согласился, но сообщил правоохранителям.

- Начальника ветстанции задержали с поличным при получении денег, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

- В мае 2018 года для исполнения административного наказания за совершение побоев в Калтасинскую районную ветеринарную станцию по решению мирового судьи был направлен мужчина, которому судом в качестве административного наказания было назначено 60 часов обязательных работ, - сообщили подробности в следкоме Башкирии. - 62-летний начальник ветстанции, преследуя цель личного обогащения, предложил мужчине освободить его от фактического отбывания наказания и проставить в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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#Происшествия#Новости#Прокуратура Башкортостана#Взятка#Прокуратура Башкирии
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