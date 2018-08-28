В Башкирии экс-начальника ветстанции поймали на взятке

Posted 28 августа 2018, 06:05
Published 28 августа 2018, 06:05
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
В Калтасинском районе Башкирии начальник ветстанции предложил местному жителю сократить отработку административного правонарушения за взятку в 15 тысяч рублей, за эти деньги он был готов внести недостоверные данные в табель рабочего времени. Мужчина согласился, но сообщил правоохранителям.
- Начальника ветстанции задержали с поличным при получении денег, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.
- В мае 2018 года для исполнения административного наказания за совершение побоев в Калтасинскую районную ветеринарную станцию по решению мирового судьи был направлен мужчина, которому судом в качестве административного наказания было назначено 60 часов обязательных работ, - сообщили подробности в следкоме Башкирии. - 62-летний начальник ветстанции, преследуя цель личного обогащения, предложил мужчине освободить его от фактического отбывания наказания и проставить в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.