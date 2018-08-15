В Башкирии арестована на два месяца налоговичка, пойманная на взятке

Сегодня, 15 августа, стало известно, что заключена под стражу на два месяца главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок одной из межрайонных инспекций ФНС. Об этом сообщается на сайте следкома.
Как следует из материалов дела, 13 августа 42-летняя женщина была поймана с поличным сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ во время получения взятки.
Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Точная сумма незаконного вознаграждения не разглашается.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.