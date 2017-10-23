В Москве избили вице-мисс России - СМИ

В Москве избили вице-мисс России Ксению Лытневу. По данным СМИ, она пострадала при попытке помириться со своим другом.

Как пишет издание Dni.ru,, девушка пришла в столичный офис своего друга, где была избита его охранниками. При этом на лбу у нее было написано слово «дура».

Мужчина не стал разговаривать с бывшей подругой, а его охранники выбросили ее на улицу.