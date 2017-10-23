В Москве избили вице-мисс России - СМИ
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В Москве избили вице-мисс России Ксению Лытневу. По данным СМИ, она пострадала при попытке помириться со своим другом.
Как пишет издание Dni.ru,, девушка пришла в столичный офис своего друга, где была избита его охранниками. При этом на лбу у нее было написано слово «дура».
Мужчина не стал разговаривать с бывшей подругой, а его охранники выбросили ее на улицу.
Ксения Лытнева победила в номинации «Народный выбор» в конкурсе «Мисс Россия» в 2011 году. Первое место в этом году заняла Наталья Гантимурова.
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