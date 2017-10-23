В Англии неизвестный с оружием захватил заложников
Сегодня, 16:49Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Англии, в городе Нанитон, мужчина с ружьем захватил заложников.
В Англии неизвестный с оружием захватил заложников
Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел в торговом центре.
Представители местной полиции подтвердили случившееся. Детали ЧП пока не сообщаются. Полицейские обратились к местным жителям с просьбой не подходить к опасному району.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей