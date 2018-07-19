В Уфе осудят мужчину за угрозы ножом и кражу иномарки

29-летний уроженец Чеченской республики из Москвы признан виновным за разбой, совершенный в марте 2017 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В тот день обвиняемый с двумя сообщниками выследил управляющего автоцентром на улице Кавказская в Уфе, заставил сесть в их «Toyota Camry» и стал требовать вернуть деньги, которые якобы задолжал его коллега.

Управляющему угрожали ножом и отобрали ключи от служебного автомобиля «Mercedes-Benz» его жены. Похитив автомобиль, мужчины причинили ущерб на сумму более 3,7 миллионов рублей.