В Уфе «сотрудники газовой службы» вновь обокрали пенсионеров

Пенсионеры лишились 100 тысяч рублей.

В полицию продолжают поступать заявления от жителей Башкирии ставших жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками газовой службы. Очередной инцидент зарегистрирован в Калининском районе Уфы, пожилая пара обратилась с заявлением о краже ста тысяч рублей. По словам пострадавших их обокрали двое неизвестных – мужчина и женщина. Парочка представилась сотрудниками газовой службы и попросила пустить их в квартиру для проверки плиты. Пока мужчина возился с газовым оборудованием на кухне и отвлекал внимание хозяев, его подруга обыскала комнату и украла 100 тысяч рублей.