В Уфе «сотрудники газовой службы» вновь обокрали пенсионеров

В полицию продолжают поступать заявления от жителей Башкирии ставших жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками газовой службы. Очередной инцидент зарегистрирован в Калининском районе Уфы, пожилая пара обратилась с заявлением о краже ста тысяч рублей. По словам пострадавших их обокрали двое неизвестных – мужчина и женщина. Парочка представилась сотрудниками газовой службы и попросила пустить их в квартиру для проверки плиты. Пока мужчина возился с газовым оборудованием на кухне и отвлекал внимание хозяев, его подруга обыскала комнату и украла 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса (кража), однако найти злоумышленников будет непросто, так как пенсионеры не смогли описать мошенников.
Напомним, это не первый случай, когда преступники обворовывают пенсионеров представившись сотрудниками газовой службы. В связи с участившимися случаями, МВД призывает пенсионеров проверять документы у сотрудников специальных служб перед тем как впускать их в квартиру.