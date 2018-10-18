В Германии предотвращен крупный теракт

Готовили преступление члены запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».

По версии сотрудников правоохранительных органов Германии, организацией теракта занимался некто Абу Мусаб аль-Альмани. Предположительно, он был гражданином Швейцарии. Подозреваемый погиб во время боев в Сирии.

Исполнителями преступления должна была стать немецкая супружеская пара. В конце 2015 года семья выехала в Сирию, где присоединилась к членам Исламского государства. Женщина приняла ислам и стала вести из Ракки агитацию в интернете. Она искала немок готовый выйти за муж за террористов, которые после этого смогли бы приехать в Германию.