Самолет авиакомпании Lufthansa задержан в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе

Airbus A320 принадлежащий авиакомпании Lufthansa должен был покинуть столицу Сербии утром 18 июля. Об этом информирует RNS.

Представители службы безопасности аэропорта «Никола Тесла» пояснили, что они получили информацию о бомбе на борту самолета. Воздушному судну не дали взлететь. Все 130 пассажиров были эвакуированы из салона авиалайнера.