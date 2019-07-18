Фото: pxhere.com
Самолет авиакомпании Lufthansa задержан в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе
18 июля, 16:12Происшествия
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Вылет авиарейса LH1411 из Белграда во Франкфурт из международного аэропорта «Никола Тесла» задержан.
Airbus A320 принадлежащий авиакомпании Lufthansa должен был покинуть столицу Сербии утром 18 июля. Об этом информирует RNS.
Представители службы безопасности аэропорта «Никола Тесла» пояснили, что они получили информацию о бомбе на борту самолета. Воздушному судну не дали взлететь. Все 130 пассажиров были эвакуированы из салона авиалайнера.
Airbus A320 остается в аэропорту Белграда. Люди находятся у выходов на посадку. Пассажиры ждут дальнейших объявлений, а экипаж разрешения на выполнение этого полета.
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