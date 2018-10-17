Под Новороссийском около 50 жителей госпитализированы с отравлением

Так, пишет газета «Известия» , в больницу станицы Раевской обратились 48 жителей с подозрением на кишечную инфекцию. При этом, у 16 обратившихся, среди которых 13 школьники и воспитанники детского сада, диагностирована дизентерия. Дети были госпитализированы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что кишечная инфекция была также обнаружена у 4 работников РЭУ МУП «Водоканал», которые проводили ремонтные работы в местах прорыва водопровода в станице 8–10 октября.