Под Новороссийском около 50 жителей госпитализированы с отравлением
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В Новороссийском городском округе Краснодарского края около пятидесяти жителей станицы Раевской были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Вместе с тем, шестнадцать из них — несовершеннолетние. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.
Так, пишет газета «Известия» , в больницу станицы Раевской обратились 48 жителей с подозрением на кишечную инфекцию. При этом, у 16 обратившихся, среди которых 13 школьники и воспитанники детского сада, диагностирована дизентерия. Дети были госпитализированы.
В ходе предварительного следствия было установлено, что кишечная инфекция была также обнаружена у 4 работников РЭУ МУП «Водоканал», которые проводили ремонтные работы в местах прорыва водопровода в станице 8–10 октября.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Выясняются обстоятельства произошедшего.
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