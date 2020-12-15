11 человек погибли при пожаре в частном пансионате в Башкирии: текстовая трансляциям

– У нас сегодня случилась такая трагедия. Погибло 11 человек. Правовую и юридической оценку этой ситуации дадут прокуратура и Следственный комитет. Их группы здесь уже работают. А мы должны выполнить все задачи в рамках наших полномочий, – сказал Глава Башкортостана. – Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмёт на себя Правительство республики. Второе – нужно организовать поиск родственников погибших, оказать им материальную помощь. Третье – важно помочь тем, кто выжил. Прошу Минздрав подключиться к этой работе, при необходимости – эвакуировать их в Уфу. Четвёртое и самое важное – это профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации. Нам пока сложно предполагать, что здесь произошло. Поэтому давайте пока воздержимся от комментариев – кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны.