Фото: pxhere.com
Под Томском сотрудники ФСБ заподозрили женщин в финансировании терроризма
Сегодня, 17:36Происшествия
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В Томской области по подозрению в переводе денег террористам задержали нескольких женщин.
По версии следствия, жительницы региона собирали деньги и предоставляли финансовые услуги членам ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом пишет RNS.
Представители ФСБ заявили, что подозреваемые размещали в мессенджерах реквизиты банковских карт и платежных сервисов, принадлежащих боевикам воюющим в Сирии.
В ходе обысков сотрудники спецслужб нашли у подозреваемых банковские карты, средства связи, электронные носители, а также литературу и атрибутику террористов. Еще у задержанных были изъяты инструкции о том, как правильно «финансировать» ИГИЛ.
Всех задержанных обвинили в «Финансировании терроризма» и взяли под стражу. Суда они будут ждать в камере.
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