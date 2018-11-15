Под Томском сотрудники ФСБ заподозрили женщин в финансировании терроризма

По версии следствия, жительницы региона собирали деньги и предоставляли финансовые услуги членам ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом пишет RNS.

Представители ФСБ заявили, что подозреваемые размещали в мессенджерах реквизиты банковских карт и платежных сервисов, принадлежащих боевикам воюющим в Сирии.

В ходе обысков сотрудники спецслужб нашли у подозреваемых банковские карты, средства связи, электронные носители, а также литературу и атрибутику террористов. Еще у задержанных были изъяты инструкции о том, как правильно «финансировать» ИГИЛ.