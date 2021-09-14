В Башкирии рабочего убило током на ЖД вокзале

В Башкирии рабочего убило током на ЖД вокзале
В Башкирии рабочего убило током на ЖД вокзале
Вчера, 16:01ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Трагедия произошла на станции Буздяк 13 сентября.

Стало известно, что 13 сентября на станции Буздяк Куйбышевской железной дороги от удара током скончался рабочий. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина являлся сотрудником коммерческой организации и выполнял работы в интересах ОАО «РЖД». Так, после завершения кровельных работ мужчина при перемещении строительных лесов задел провод линии электропередач, в результате чего получил смертельный разряд тока.

На данный момент прокуратура проводит проверку обстоятельств трагедии.

Напомним, что в июле этого года 10-летнего мальчика также удалило током после прикосновения к трансформаторной будке, к счастью, ребенок остался жив, однако лишился кистей рук. Мальчика ждет длительное восстановление.

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