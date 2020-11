Бывшего прокурора из Кемеровской области объявили в межгосударственный розыск

Экс-прокурор Прокопьевского района Кемеровской области Евгений Аникин объявлен в межгосударственный розыск.

Бывшего госслужащего подозревают в мошенничестве. Об этом информирует газета «Известия». По версии следствия, 36-летний Евгений Аникин скрывается от полиции. Он может находиться за пределами Российской Федерации. Против экс-прокурора из Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Произошло это еще в 2017 году. Аникину вменяют три эпизода мошенничества на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Судебные слушания по делу не раз переносились. В мае прошлого экс-прокурор исчез. В итоге суд арестовал его заочно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter