Бывшего прокурора из Кемеровской области объявили в межгосударственный розыск

Бывшего госслужащего подозревают в мошенничестве. Об этом информирует газета «Известия».
По версии следствия, 36-летний Евгений Аникин скрывается от полиции. Он может находиться за пределами Российской Федерации.
Против экс-прокурора из Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Произошло это еще в 2017 году. Аникину вменяют три эпизода мошенничества на общую сумму 3,6 миллиона рублей.
Судебные слушания по делу не раз переносились. В мае прошлого экс-прокурор исчез. В итоге суд арестовал его заочно.