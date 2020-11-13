Бывшего прокурора из Кемеровской области объявили в межгосударственный розыск

Бывшего прокурора из Кемеровской области объявили в межгосударственный розыск

Вчера, 15:16ПроисшествияPhoto: sledcom.ru
Экс-прокурор Прокопьевского района Кемеровской области Евгений Аникин объявлен в межгосударственный розыск.

Бывшего госслужащего подозревают в мошенничестве. Об этом информирует газета «Известия».

По версии следствия, 36-летний Евгений Аникин скрывается от полиции. Он может находиться за пределами Российской Федерации.

Против экс-прокурора из Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Произошло это еще в 2017 году. Аникину вменяют три эпизода мошенничества на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Судебные слушания по делу не раз переносились. В мае прошлого экс-прокурор исчез. В итоге суд арестовал его заочно.

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