В Башкирии девушка взобралась для селфи на поезд и чуть не погибла

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

В Башкирии 12 июня в 14:30 на станции Янаул девушка, которая взобралась на крышу грузового поезда для фотографирования, была травмирована электрическим током, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте следственного комитета России.

Фото девушка сделать не успела – получила удар электрическим током в 27000 вольт. С ожогами 90 процентов тела девушку в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи готовят представление руководству железной дороги о необходимости усиления охраны и оснащения периметра видеокамерами.

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