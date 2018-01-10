В Башкирии на горе Иремель двое детей получили обморожение конечностей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В новогодние праздники там же помощь понадобилась еще одному маленькому уфимцу.
Двухлетний ребенок получил обморожение на горе Иремель 5 января, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе Челябинской области. У ребенка диагностировали переохлаждение верхних конечностей и обморожение первой степени ног. Спасатели эвакуировали мать с сыном на снегоходе и передали малыша сотрудникам скорой помощи.
6 января помощь понадобилась 9-летнему уфимцу. При катании на снегоходе закончился бензин, и ребенок начал замерзать. Получил обморожение 1-2 степени. Спасатели эвакуировали его и обогрели, а после заправили снегоход и сопроводили пострадавших в село Тюлюк.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей