В Башкирии на горе Иремель двое детей получили обморожение конечностей

В новогодние праздники там же помощь понадобилась еще одному маленькому уфимцу.

Двухлетний ребенок получил обморожение на горе Иремель 5 января, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе Челябинской области. У ребенка диагностировали переохлаждение верхних конечностей и обморожение первой степени ног. Спасатели эвакуировали мать с сыном на снегоходе и передали малыша сотрудникам скорой помощи.