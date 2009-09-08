Депутат вместо того, чтобы расплатиться с государством, купил машину своему отпрыску

При том, что деньги на расчетном счете «Ивангорода» имелись, но мужчина предпочитал тратить средства на собственные нужды. Хитроумный депутат весьма вольно распоряжался кассой предприятия, заплатив из денег, положенных сотрудникам, за ремонт своего дома, оплатил все свои накладные расходы, вроде внесения абонентской платы за телевещание, оказал спонсорскую помощь другу, ссудил нужную сумму сыну, а отпрыск потратил папины ассигнации на покупку и тюнинг автомобиля «Нива-Шевроле».

А когда следователи, вступившись за права работников сельхозпредприятия, начали проверять деятельность этой фирмы, то выяснилось, что руководитель так же халатно относился и к выплатам налогов, задолжав государству около 600 тысяч рублей.