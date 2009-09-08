Депутат вместо того, чтобы расплатиться с государством, купил машину своему отпрыску
Еще один депутат сельсовета и одновременно крупный руководитель может оказаться на скамье подсудимых. Народного избранника Шестаевского сельсовета, что располагается в Давлекановском районе и директора совхоза «Ивангород» подозревают в умышленной невыплате зарплаты своим работникам и уклонении от уплаты налогов. Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, в сельхозпредприятии не выплачивалась зарплата 17 работникам в течение полугода, руководитель задолжал подчиненным свыше миллиона рублей.
При том, что деньги на расчетном счете «Ивангорода» имелись, но мужчина предпочитал тратить средства на собственные нужды. Хитроумный депутат весьма вольно распоряжался кассой предприятия, заплатив из денег, положенных сотрудникам, за ремонт своего дома, оплатил все свои накладные расходы, вроде внесения абонентской платы за телевещание, оказал спонсорскую помощь другу, ссудил нужную сумму сыну, а отпрыск потратил папины ассигнации на покупку и тюнинг автомобиля «Нива-Шевроле».
А когда следователи, вступившись за права работников сельхозпредприятия, начали проверять деятельность этой фирмы, то выяснилось, что руководитель так же халатно относился и к выплатам налогов, задолжав государству около 600 тысяч рублей.
В случае, если депутат предстанет перед судом, он не только лишится своего мандата, но и может надолго потерять свободу. Если за невыплату заработной платы Фемида старается наказать виновного условным сроком, то за неуплату налогов в крупном размере, а именно в этом серьезном преступлении подозревают народного избранника, ему может грозить до семи лет за решеткой.
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