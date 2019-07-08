На Урале в колонию пытались передать телефоны при помощи квадрокоптера

Представитель ГУФСИН России по Свердловской области сообщил, что объект был успешно обезврежен. Само происшествие случилось 5 июля, пишет ФедералПресс .

Отмечается, что после летательный аппарат был обследован кинологами. На данный момент коптер находится у охраны колонии. Всего неизвестные пытались передать заключенным четыре мобильных телефона, три сим-карты и одну карту памяти.