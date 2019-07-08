Фото: pxhere.com
На Урале в колонию пытались передать телефоны при помощи квадрокоптера
8 июля, 19:32Происшествия
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Заключенным в колонии Нижнего Тагила при помощи квадрокоптера попытались передать мобильные телефоны. Аппарат, снаряженный грузом, обнаружили сотрудники колонии.
Представитель ГУФСИН России по Свердловской области сообщил, что объект был успешно обезврежен. Само происшествие случилось 5 июля, пишет ФедералПресс.
Отмечается, что после летательный аппарат был обследован кинологами. На данный момент коптер находится у охраны колонии. Всего неизвестные пытались передать заключенным четыре мобильных телефона, три сим-карты и одну карту памяти.
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