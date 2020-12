Жительница Сатка на Южном Урале подозревается в причинении смерти по неосторожности 3-летней дочери.

Следователи отмечают, что ЧП произошло 4 декабря в одном из частных домов в городе, пишет ФедералПресс. «Как рассказала сама подозреваемая, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она проверила, что ребенок спит в кровати. Наутро женщина нашла уже мертвую девочку в неотапливаемых сенях», – пояснили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter