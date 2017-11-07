При крушении самолета Ан-2 пилот отделался ссадинами

В ходе крушения самолета Ан-2 в Амурской области 57-летний пилот получил только ушибы и ссадины.

Как пишет издание Dni.ru, выживший в авиакатастрофе отказался от госпитализации.

Он самостоятельно уехал из медучреждения домой. По оценкам врачей, состояние здоровья мужчины удовлетворительное. Присутствуют ссадины, ушибы и стрессовое состояние. Однако видимых серьезных травм нет. В больницу пилота доставил попутный транспорт, на котором он и уехал домой.

Сообщается, что лайнер упал по причине отказа двигателя. Сбой в работе судна начался спустя десять минут после взлета. Сначала работа двигателя была нестабильной, а после он и вовсе отказал.