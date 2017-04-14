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В Башкирии директор ВУЗа и его сын-завкафедры права похитили 3 миллиона
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии директор ВУЗа и его сын-завкафедры права похитили 3 миллиона
Сегодня, 14:46ПроисшествияКонстантин Климов
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