В Башкирии директор ВУЗа и его сын-завкафедры права похитили 3 миллиона

На протяжении пяти лет семейный подряд получал зарплату за преподавателей.

По версии следователей, с 2011 по 2016 год директор издавал указы о назначении преподавателей других ВУЗов профессорами на кафедру своего сына, тот в свою очередь изготавливал поддельные табели учёта рабочего времени. При этом преподаватели на лекции не приходили и не знали о своём новом месте работы. Банковские счета, на которые поступала зарплата за якобы прочтённые лекции, контролировались сыном директора. По оценкам следователей за весь период таким образом было получено более трёх миллионов рублей.