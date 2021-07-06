Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве

По данным «Рен ТВ», Фардиева проезжала на самокате пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этом момент на неё наехала иномарка без номеров. Она скончалась до приезда скорой помощи. По факту ДТП начали проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.