Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве

Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве
Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве
Вчера, 21:11ПроисшествияФото: Соцсети
В Москве сбила машина Алсу Фардиеву, которая была дочерью генерального директора казанского АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева. К сожалению, женщина скончалась.

Алсу ехала на самокате по дороге около своего дома, когда её сбила машина. У девушки есть муж и маленький ребёнок, которого она родила недавно, сообщает Inkazan.

По данным «Рен ТВ», Фардиева проезжала на самокате пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этом момент на неё наехала иномарка без номеров. Она скончалась до приезда скорой помощи. По факту ДТП начали проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Алсу частично принадлежат ООО «Челны-бройлер», ООО «Рубаи», ООО «Нигез» и ООО «Агрофирма «Тубян Кама». Кроме того, она была членом совета директоров ООО «Заинский сахар».

Отец девушки, Ильшат Фардиев, занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана и министра энергетики республики в 2010-2012 годах. До этого, в 1999-2010 годах, был генеральным директором компании "Татэнерго".

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