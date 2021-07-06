Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП на самокате в Москве

Алсу ехала на самокате по дороге около своего дома, когда её сбила машина. У девушки есть муж и маленький ребёнок, которого она родила недавно, сообщает Inkazan.
По данным «Рен ТВ», Фардиева проезжала на самокате пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этом момент на неё наехала иномарка без номеров. Она скончалась до приезда скорой помощи. По факту ДТП начали проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Алсу частично принадлежат ООО «Челны-бройлер», ООО «Рубаи», ООО «Нигез» и ООО «Агрофирма «Тубян Кама». Кроме того, она была членом совета директоров ООО «Заинский сахар».
Отец девушки, Ильшат Фардиев, занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана и министра энергетики республики в 2010-2012 годах. До этого, в 1999-2010 годах, был генеральным директором компании "Татэнерго".