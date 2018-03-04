В Уфе заблокируют сайт по продаже санкционных сыров

Прокуратура выявила сайт, на котором предлагалось приобрести сыры, которые произведены странами из «санкционного списка», сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Сайт торговал сырами, произведенными в Испании в то время, как на территории России их продажа запрещена. Транспортный прокурор обратился в Советский районный суд Уфы с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению в РФ.